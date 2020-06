Minacce a Gratteri, Anastasi (Io resto in Calabria): "Vicinanza e solidarietà"

"A titolo personale e a nome dell'intero gruppo regionale di 'Io resto in Calabria' esprimo profonda vicinanza e solidarietà al dott. Nicola Gratteri, vero eroe della Calabria".

Ad affermarlo il consigliere Marcello Anastasi che sottolinea "lo straordinario impegno del Procuratore Gratteri e l'intenso lavoro che lo hanno visto sempre in prima linea nel contrasto alla criminalità organizzata e al malaffare".

"La Calabria - prosegue il consigliere - potrà imboccare la strada di un autentico sviluppo solo se saprà definitivamente affrancarsi dal giogo della 'ndrangheta che da sempre ha impedito sane dinamiche di competitività e di crescita".

"Ringrazio il Procuratore Gratteri - conclude Anastasi - per la sua attività investigativa anche a livello internazionale, diretta a contenere ed arginare il fenomeno 'ndranghetistico ed i suoi interessi legati al narcotraffico e al traffico di armi. Un impegno a 360 gradi per risollevare la Calabria dai suoi problemi atavici e garantire ai giovani speranza di sviluppo e di occupazione in questa terra".