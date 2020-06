PSR Calabria: in liquidazione altri 20 mln di euro

"Andiamo avanti senza sosta nei pagamenti del Programma di sviluppo rurale 2014/2020". Lo dice l'Assessore regionale all'Agricoltura, Gianluca Gallo, commentando l'ultimo decreto – in ordine di tempo - elaborato dall'organismo pagatore regionale Arcea, in collaborazione con il Dipartimento Agricoltura.

In particolare, grazie all'istruttoria automatizzata del decreto numero 96, è stata avviata la liquidazione di 19.517.045,91 euro in favore dei beneficiari delle misure a superficie del PSR e specialmente della misura 13, relativa alle indennità compensative per gli imprenditori agricoli operanti in zone soggette a vincoli o comunque svantaggiate, "che hanno il merito di mantenere in vita non solo le attività economiche – sottolinea l'Assessore - ma anche la rete di relazioni sociali e produttive nelle aree più periferiche e meno agevoli della nostra regione".

Aggiunge Gallo: "Con questa tranche di pagamenti, le risorse comunitarie immesse dalla Regione nel settore agroalimentare dall'inizio dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia ad oggi salgono a più di 70 milioni". Dettagli: il decreto numero 96 si riferisce all'erogazione di risorse a sostegno della misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici", destinate a 18.303 beneficiari, per un importo complessivo di 13.650.482,81 euro; della misura 10 "Pagamenti agro – climatico – ambientali", per la quale a 1.024 beneficiari saranno corrisposti 3.790.777,33 euro; della misura 11 "Agricoltura biologica", per la quale saranno pagati 2.073.623,04 euro a 1.009 agricoltori; ed infine della misura 14 "Benessere degli animali", con 2.162,73 euro per 3 beneficiari.