Inizia a prendere forma il Dipartimento Pari Opportunità e Disabilità di Forza Italia, che è guidato a livello nazionale dall'On.le Giusy Versace e, in Calabria è stata designata Maria Josè Caligiuri, come responsabile per l'intera regione. Da oggi quindi, inizia un percorso di organizzazione, attraverso le nomine di Barbara Ventura a Responsabile Provinciale di Crotone e provincia e, di Francesca Paccagnella responsabile comunale di Cutro. Mentre la città di Corigliano-Rossano sarà rappresentata a livello comunale da Maria Manfredi. Parte l'organizzazione quindi, in Calabria del Dipartimento, che vedrà coinvolti tutti i comuni calabresi, attraverso le nomine di donne e uomini, che vogliono apportare un loro contributo, per migliorare le sorti della Calabria, attraverso politiche femminili che rispecchiano tutte le categorie delle donne, in primis le mamme, per poi giungere alle donne lavoratrici, ed infine e, non per ultimo un attento sguardo al mondo della disabilità che ancora registra molti e incresciosi ritardi.

Martedì, 30 Giugno 2020