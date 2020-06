Laboratorio Riformista Calabrese: "Soddisfazione per la manifestazione 'Tesi Riformiste 2, dalla tempesta perfetta alla riforma necessaria'"

"E' stato un successo che ha superato le più ottimistiche previsioni quello segnato dalla manifestazione "Tesi Riformiste 2, dalla tempesta perfetta alla riforma necessaria".

Una maratona Facebook che si è protratta per quasi 13 ore continue di trasmissione, nel corso della quale sono intervenuti rappresentanti istituzionali, dirigenti politici e semplici cittadini, collegati da Calabria, Lazio, Umbria, Veneto, ma pure dalla Germania e financo dall'Oman.

Le immagini della manifestazione hanno raggiunto oltre 20.000 utenti Facebook e sono state viste per oltre 5.000 volte". E' quanto si legge in un una nota del Laboratorio Riformista Calabrese.

"Per il Laboratorio Riformista una replica fortunata della manifestazione tenuta per la prima edizione lo scorso anno.

La collaborazione con il PD e la Federazione dei Verdi è senz'altro la chiave del successo dell'iniziativa, cui hanno preso attivamente parte, oltre al portavoce del Laboratorio Francesco Meringolo, il commissario cosentino del PD Marco Miccoli, il commissario calabrese dei verdi Giuseppe Campana e altri autorevoli esponenti delle formazioni organizzatrici, come Tommaso Nannicini, Cesare Marini, Giacomo Mancini, Luana Zanella, Domenico Bevacqua, Carlo Guccione, Giuseppe Giudiceandrea".

Francesco Meringolo, portavoce di Laboratorio Riformista Calabrese dichiara: "Siamo soddisfatti del lavoro svolto e riteniamo che l'impegno profuso sia stato ripagato, prima di tutto dall'attenzione che il PD e i Verdi hanno voluto riservare all'evento. Non era scontato, e di questo li ringrazio. Faccio mie le parole profferite da Marco Miccoli nel saluto introduttivo: la politica ha bisogno di iniziative come questa, politicamente importante perché mette insieme forze politiche e ragionamenti per rispondere alle esigenze del Paese".