Emergenza rifiuti, domani sit-in di Libera fuori dal Consiglio Regionale

Domani Lunedì 29 Giugno a partire dalle ore 16.00, il coordinamento regionale di Libera Calabria, il coordinamento territoriale di Libera Reggio Calabria e le aziende di Reggio Libera Reggio, hanno organizzato un sit-in di sensibilizzazione sul tema dei rifiuti e del ripristino della legalità sul territorio cittadino, con inizio a Palazzo Campanella, sede del Consiglio Regionale che è stato convocato dal suo Presidente. Il sit-in sarà pacifico, non vi saranno proteste ma solo la richiesta all'Ente preposto di assumere tutte le iniziative opportune affinché si risolva una volta per tutte l'annoso problema dei rifiuti che invadono la nostra città e tutto il comprensorio. All'iniziativa promossa dal coordinamento regionale di Libera Calabria, parteciperanno realtà associative provenienti da tutto il territorio calabrese e reggino. Al termine del sit-in promosso a Palazzo Campanella, il gruppo di manifestanti si sposterà autonomamente fino a Piazza Italia ove chiederemo alle istituzioni tutte, insistenti su quella piazza, una maggiore concretezza nella risoluzione della problematica relativa ai rifiuti.

La manifestazione è stata indetta dalle associazioni e dai cittadini che chiedono risposte serie e definitive. Anche il Sindaco della città ad oggi, non pare abbia inteso pienamente il suo compito, il suo ruolo, a nostro avviso, non è quello di scendere in piazza ma quello di svolgere la sua attività nelle sedi istituzionali dove devono essere trovate le soluzioni. Libera e le associazioni tutte chiedono al Governatore della Calabria, On. Iole Santelli ed al Sindaco Giuseppe Falcomatà di assumersi le rispettive responsabilità nei confronti dei cittadini e di cooperare perché siano superate tutte le criticità che hanno portato all'attuale grave situazione.