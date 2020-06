Operazioni Overture e Malefix contro la ’ndrangheta nel cosentino e nel reggino: il plauso di Avviso Pubblico

Avviso Pubblico esprime il proprio plauso e ringraziamento per le importanti operazioni antimafia denominate Overture, condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Cosenza e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Catanzaro e Malefix portata avanti dalla Polizia di Stato coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Reggio Calabria.

"Queste due operazioni sono in ordine di tempo gli ultimi duri colpi che le Forze dell'Ordine, insieme ai magistrati inquirenti, hanno inferto alla 'ndrangheta in questi ultimi mesi – ha dichiarato la Vicepresidente e Coordinatrice regionale di Avviso Pubblico Maria Antonietta Sacco, consigliera del Comune di Carlopoli –. Forte e audace la testimonianza della presenza dello Stato in questo periodo caratterizzato dall'emergenza sanitaria, una presenza che rassicura e sostiene le Istituzioni, gli imprenditori e i cittadini calabresi onesti. Avviso Pubblico esprime un ringraziamento doveroso e sentito a tutti gli uomini e a tutte le donne delle Forze dell'Ordine e delle Procure che hanno lavorato quotidianamente e silenziosamente per mettere in atto queste "operazioni di liberazione" della nostra regione e dell'intero territorio nazionale. A loro non venga mai a mancare la consapevolezza del sostegno totale ed incondizionato della Calabria onesta, nel presente e per il futuro. Proprio a questa stessa Calabria rivolgiamo l'appello accorato di unire le forze nella battaglia contro le mafie e la corruzione e di riporre rinnovata fiducia nello Stato per sentirci tutti, nessuno escluso, sua parte attiva".