"L'edizione 2020 di "Gustando il Borgo – Festival Internazionale di Artisti di Strada" non ci sarà.

E' una comunicazione che non avremmo mai voluto dare, consapevoli che l'evento non è solo fonte di gioia per noi che da undici anni ci impegniamo nella sua organizzazione, ma rappresenta ormai un punto fermo per l'estate della locride, contribuendo anche, nel suo piccolo, a sostenere un tessuto turistico ed economico spesso troppo fragile.

Tuttavia, la situazione di grande incertezza legata al diffondersi del Covid-19 non ci ha consentito di avviare negli scorsi mesi la consueta macchina organizzativa, impedendoci anche solo di immaginare la possibilità di promuovere un'edizione che fosse in linea con le regole di distanziamento sociale.

In ogni caso, bisogna essere realisti: Gustando il Borgo non si concilia con restrizioni, distanziamenti, mascherine e contingentamenti. Gustando il Borgo è festa, baccano, abbracci e sorrisi.

Siamo consapevoli di lasciare un vuoto, ma questo non ci deve demoralizzare: ci fermiamo oggi per ritornare più forti domani". Lo scrive in una nota l'associazione "Carpe Diem".