Dal Circolo Acli “Città del Vento. Laboratorio Sociale” un corso online sulla cyber security

«Anche in questo momento di difficoltà siamo andati come sempre incontro alle esigenze del mondo della scuola e della cultura, aiutando e dando una mano per quanto nelle nostre possibilità», ha dichiarato il presidente dell'Associazione "Circolo Acli Città del Vento", Alessandro Astorino, in merito a un'ennesima iniziativa appena messa in atto.

In questo caso si è trattato dell'erogazione, in collaborazione con Cisco Sistems Calabria, di cui è responsabile Filippo Sola e che è da sempre partner dell'Associazione, di un utilissimo corso on-line sulla "Cyber security", per una durata di 20 ore inserite nell'attività di Alternanza Scuola/Lavoro, messo a disposizione, in modo completamente gratuito, del Liceo Scientifico "Siciliani" di Catanzaro.

L'importanza di acquisire competenze sulla sicurezza in rete è fondamentale soprattutto per i più giovani e in particolar modo in questo periodo storico in cui la pandemia ha reso l'internet uno strumento indispensabile per lo studio, per le relazioni interpersonali e per la vita di tutti i giorni.

Il corso, che si è svolto a partire dalla fine del mese di maggio e si è concluso in questi giorni, è stato seguito da ben 160 studenti della scuola (di cui 85 femmine e 75 maschi), seguiti dalla tutor, prof.ssa Giuseppina Lico; coinvolgendo, in pratica, tutte le terze classi dell'Istituto.