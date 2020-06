Pitaro (Gruppo Misto) presenta un'nterrogazione per gli Ambulatori privati accreditati dal SSR esclusi dall’Avviso pubblico del 15 giugno per il sostegno alle imprese calabresi

«Ho presentato un'interrogazione alla presidente Santelli per avere delucidazioni in merito all'esclusione – dall'Avviso pubblico del 15 giugno "Sostegno alle imprese calabresi obbligate a chiudere per il coronavirus" – degli Ambulatori privati accreditati dal Sistema Sanitario Regionale». Lo annuncia il consigliere regionale Francesco Pitaro (Gruppo Misto), che aggiunge: «in seguito all'ordinanza n. 4 del 10/03/20, centinaia di ambulatori privati hanno dovuto chiudere a causa della pandemia da Covid-19, con la conseguente messa in cassa integrazione dei dipendenti. E ora rimangono esclusi da aiuti economici manifestamente indispensabili.

Una svista o una scelta dovuta a ragioni obiettive al momento tuttavia non ravvisabili?». «Aspettiamo dunque di sapere dalla presidente Santelli – conclude Pitaro – se la Regione intenda tempestivamente rimediare a una situazione gravosa per i tanti ambulatori che forniscono un servizio fondamentale alla collettività, anche per evitare reazioni giustamente polemiche e soprattutto giudiziarie, visto che proprio dal 22 giugno è possibile precompilare la domanda e poi da martedì 30 giugno scatterà il cosiddetto click day per l'inoltro telematico delle stesse».