"Questa regione soffre di un'evidente assenza di turisti a causa della sua storia di attività mafiosa e di terremoti": è questa la frase comparsa sul sito internet della celebre compagnia aerea EasyJet che ha provocato un vero e proprio polverone. Sulla vicenda è intervenuto il consigliere regionale Vito Pitaro (Jole Santelli Presidente). «Ognuno di noi è rimasto allibito da queste affermazioni pubblicate, che non rispecchiano affatto la realtà. La Calabria non è fatta di 'ndrangheta, lo testimonia il buon cuore di chi lavora sodo ogni giorno, la bellezza incredibile delle nostre coste, la storia millenaria e la cultura, la vasta offerta enogastronomica. Non basterebbe una giornata per descrivere quanto questa terra possa offrire», ha detto in premessa Pitaro. Sulla richiesta della Governatrice, che ha bollato le affermazioni di EasyJet come razziste, il consigliere si trova perfettamente d'accordo, anzi rilancia. «Si spaccia per marketing ciò che è profondamente offensivo. Ha ragione Jole Santelli quando dice che oltre alle scuse è necessario aumentare l'offerta verso la Calabria. A tal proposito consiglio al Ceo dell'azienda Johan Lundgren di venire a visitare la nostra stupenda regione, superando campanilismi ed inutili pregiudizi», ha concluso il consigliere regionale Vito Pitaro.

Dettagli Creato Mercoledì, 24 Giugno 2020 18:14