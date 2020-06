Fase 3, Italia in Comune Calabria: “Occorrono scelte coraggiose per eliminare gap tra nord e sud”

"Nel corso di questi mesi di emergenza sanitaria molte volte ci siamo chiesti come apparirebbe il mondo alla fine di questa pandemia, cosa potrebbe cambiare in meglio e/o in peggio. In particolare vogliamo soffermarci sul lavoro agile e non inserirlo in un contesto ipotetico bensì reale e duraturo, normato come tutte le altre forme di lavoro e dunque aperto a qualsiasi lavoratore ne faccia richiesta. Diversi articoli hanno già immaginato una nuova redistribuzione sul territorio nazionale, con il beneficio di zone come il sud o come aree al di fuori dei grandi centri urbani.

Noi crediamo che in questo momento chi guida la nazione abbia il dovere di assumere delle scelte coraggiose ed è prioritario iniziare ad incidere nel recupero di quel gap tra il nord ed il sud. Riequilibrare e redistribuire anche in maniera indiretta la ricchezza e le competenze potrebbe essere ovviamente uno dei primi passi da muovere, oltre che restituire al singolo cittadino la possibilità di scegliere il luogo dove vivere non per necessità ma per altri elementi che finora non erano oggettivamente rilevanti nel processo decisionale.

"A beneficiare potrebbero essere anche le aziende, attraverso la possibilità di selezionare personale in una platea molto più ampia, la riduzione dei costi di affitto delle sedi, ma soprattutto la centralità del lavorare per obiettivi a qualsiasi livello. Se è vero che il web accorcia le distanze, di certo dovrebbe anche offrire le stesse possibilità e restituire un valore sociale. Fino ad oggi abbiamo spesso ascoltato auspici sul ritorno di chi è andato via, ovviamente senza alcuna concretezza, oggi probabilmente una parte di queste persone in questo modo potrebbe decidere di fare il percorso inverso di qualche decennio fa.

Chiediamo pertanto di prendere in seria considerazione la possibilità di inserire questo argomento di discussione ai tavoli di concertazione relativi a questa nuova e sempre più necessaria e stringente modalità di lavoro, incentivando le aziende ad investire nell'indiscusso know how delle giovani menti del sud".

E' quanto si legge in una nota del coordinatore regionale e presidente di Italia in Comune – Calabria, Serafino Tangari e Francesco Spadafora.