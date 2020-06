Siclari (FI): “Caso EasyJet? Ho chiesto al governo di costituirsi parte civile”

"Leggo commenti sui social di persone giustamente offese ed indignate da quanto pubblica Easyjet, ma domandoci: i mezzi di informazione della Calabria, aiutano a costruirci un'immagine migliore? Il nostro Stato ha qualche pregiudizio verso la Calabria ed i reggini in particolare modo? ".

A porsi queste domande prendendo una posizione forte sulla presentazione che Easyjet ha fatto della Calabria accostandola solo a terremoti e mafia è il senatore forzista Marco SICLARI che è intervenuto più volte in Senato per difendere l'onorabilità e la dignità dei calabresi. Per il senatore " la Calabria è sempre stata e rimane una terra meravigliosa e i calabresi sono persone splendide e per bene e meritano attenzione e rispetto anche a livello istituzionale. Forse dobbiamo iniziare ad approfondire il tema in modo serio e istituzionale. Ho presentato, in ogni caso, un'interrogazione parlamentare per chiedere al Governo di costituirsi parte civile contro Easyjet e chiedere il risarcimento economico per aver danneggiato l'immagine di una sua regione e dei suoi abitanti. Sono certo che la Regione Calabria agirà in questo senso", ha concluso il senatore azzurro.