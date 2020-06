Ecologia oggi: USB denuncia ritardi dei pagamenti e nella programmazione delle ferie

"In qualità di organizzazione sindacale ci preme prendere pubblicamente parola in merito alla difficile situazione che riguarda i dipendenti di Ecologia Oggi SPA. Questi ultimi si trovano a vivere e a lavorare in una condizione di profonda incertezza e preoccupazione ormai da troppo tempo. Ad oggi non si ha contezza dell'accredito degli stipendi del mese di maggio e non è stato disposto il piano ferie. Inoltre regna l'assoluto silenzio in merito alla quattordicesima che, secondo il contratto, dovrebbe essere corrisposta entro il 30 giugno. Gli operai e le operaie non possono più sopportare ritardi, mancanze e il conseguente clima di tensione che si respira nell'azienda. La crisi economica che ha investito il Comune di Cosenza ha contribuito ad incrinare evidentemente i rapporti tra l'amministrazione comunale e i vertici di Ecologia Oggi SPA, ma a pagare le conseguenze non possono essere le tute gialle. Oltre cento famiglie, molte delle quali monoreddito, sono ormai esasperate, costrette ad affrontare spese e scadenze senza la certezza della retribuzione mensile. Nei prossimi giorni metteremo in campo le necessarie azioni sindacali al fine di tutelare i diritti e la dignità dei lavoratori e delle lavoratrici". Lo scrive in una nota

USB Confederazione Cosenza.

