‘Ndrangheta, Viminale: in cinque mesi 7 operazioni e 152 arresti

Dall'1 gennaio al 31 maggio 2020 sono state portate a termine 45 importanti operazioni contro la criminalita' organizzata, con l'esecuzione di 709 misure cautelari. Sono dati della direzione centrale della Polizia criminale del dipartimento della Pubblica sicurezza, che fanno riferimento a Cosa Nostra/Stidda (10 operazioni con 286 arresti), 'Ndrangheta (7 operazioni con 152 arresti), camorra (19 operazioni con 171 arresti) e criminalita' organizzata pugliese (9 operazioni con 100 arresti).

Dall'inizio dell'anno al 21 giugno sono stati sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali beni per un valore complessivo di 480 milioni di euro (305 milioni i beni sequestrati e 175 milioni quelli confiscati). Si tratta - sottolinea il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, dalle colonne del sito interno.gov.it - di "operazioni che intervengono in una situazione di criticita' finanziaria di famiglie e aziende, che costituisce uno scenario di indubbio interesse per la criminalita' organizzata per cogliere nuove opportunita' di investimento". (AGI)