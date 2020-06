Banche, Vono (IV): "Il rapporto della Banca d' Italia sull'economia della Calabria è termometro"

"Solo insieme imprese e istituti di credito, col supporto delle istituzioni, possono dare una vera sferzata all'economia. Forte è il mio impegno, così come quello del gruppo parlamentare di Italia Viva, per un alleggerimento della pressione fiscale e per una semplificazione burocratica che possa agevolare lo sblocco delle risorse e la partenza dei cantieri con nuove possibilità economiche e occupazionali. La presentazione del rapporto della Banca d' Italia sull'economia della Calabria, a cui ho partecipato in streaming, grazie all'invito del direttore dell'istituto di Catanzaro Sergio Magarelli, mi ha fatto riflettere su una situazione di particolare sofferenza economica anche degli Istituti di credito.

Tuttavia, è da rilevare la forte propensione delle imprese a una decisa volontà di implementare le loro attività cogliendo l'opportunità provocata dalla pandemia che, rappresentando un reset generale, riposiziona ognuno sulla linea di partenza. Trasformare necessariamente l'evento drammatico del Covid 19 in un'occasione di rilancio è un'opportunità che gli Istituti di credito e gli imprenditori non intendono e non devono sciupare. Non bisogna dimenticare che anche le Banche operano alla stregua delle altre tipologie di impresa condividendo mutualmente la stessa sorte. Infatti, è emersa la difficoltà delle banche stesse che, malgrado la garanzia dello Stato, hanno avuto non poche difficoltà nell'erogazione dei loro servizi ai loro clienti." Così la senatrice di Italia Viva Silvia Vono.