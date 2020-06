"Mentre la maggioranza perde tempo a discutere di poltrone e di elezioni, l'economia è al tracollo, le imprese in affanno e i lavoratori ancora in attesa della cassa integrazione. Secondo l'Istat, soltanto nel mese di marzo si è registrata una diminuzione di 239 mila attivazioni di rapporto di lavoro dipendente (-44 mila a tempo indeterminato e -195 mila a termine). Il Governo ha ormai perso il contatto con la realtà e si è barricato nelle ville rinascimentali, mentre nel Paese il disagio sociale dilaga giorno dopo giorno. La proroga della Cig di altre 4 settimane è tardiva e insufficiente. A ben vedere infatti, la scadenza viene estesa al 14 luglio ma i licenziamenti restano bloccati sino al 24 agosto, pertanto rimane un periodo scoperto di oltre un mese in cui imprese e lavoratori verranno completamente abbandonati dallo Stato. Auspico che l'esecutivo rimedi presto a tali criticità e provveda a erogare immediatamente la cassa integrazione ai lavoratori al fine di garantire un adeguato sostegno al reddito rafforzando così la domanda interna e i consumi." Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell'UGL, in merito alle misure necessarie per facilitare l'accesso alla cassa integrazione.

Dettagli Creato Venerdì, 19 Giugno 2020 19:22