“Accogli Calabria”: 20 milioni di euro per le strutture ricettive. In pre-informazione l’avviso per la concessione dei contributi

È pubblicato in pre-informazione sul sito ufficiale della Regione Calabria l'Avviso pubblico "Accogli Calabria" (PAC 2007/2013) per la concessione di contributi a fondo perduto alle strutture ricettive calabresi.

La dotazione finanziari disponibile - comunica la Regione - è di 20 milioni di euro.

Si tratta di una delle misure previste dalla Regione per il sostegno al comparto del turismo (Leggi qui).

L'Avviso è finalizzato a sostenere le imprese appartenenti al comparto ricettivo regionale, che ha subìto e potrebbe ulteriormente subire i danni causati dall'epidemia da COVID-19, mediante la concessione di un aiuto per la ricostituzione del capitale circolante.

L'obiettivo della politica turistica regionale è quello di scongiurare la chiusura delle strutture ricettive. Il contributo è determinato con riferimento alle presenze turistiche 2018 registrate dal beneficiario.

Il contributo una tantum a fondo perduto è determinato con riferimento alle presenze turistiche 2018 registrate dal beneficiario per un massimo di 160mila euro.

Possono beneficiare del contributo alberghi, villaggi turistici, aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, attività di alloggio connesse alle aziende agricole e alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero.

In allegato il link dell'Avviso: https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/bandi/2020-06/Preinformazione_Avviso%20Accogli%20Calabria.pdf