Vono (Italia Viva) incontra la sottosegretaria Bonaccorsi per turismo residenziale in Calabria

"Il progetto di una governance del territorio e di sviluppo sostenibile del turismo parte proprio dalla Calabria. Abbiamo presentato ieri mattina l'ipotesi progettuale al sottosegretario Lorenza Bonaccorsi che ha accolto favorevolmente quanto illustrato ritenendolo un progetto importante su cui lavorare per un nuovo sviluppo del turismo residenziale. Il turismo residenziale o "turismo delle abitazioni private" crea flussi sociali ed economici nazionali ed internazionali e rappresenta un'opportunità seria e una risorsa per le comunità coinvolte con evidenti risvolti positivi anche di sviluppo economico e sostenibilità ambientale.

All'incontro erano presenti Tullio Romita, professore di sociologia del turismo presso l'Unical e responsabile del Centro Ricerche sul Turismo del Dipartimento di Sociologia e Scienza Politica da cui parte proprio l'idea e Rosanna Mazzia, Presidente Nazionale dell'Associazione "Borghi Autentici" e sindaco di Roseto Capo Spulico che da tempo sostiene l'idea di una sperimentazione del progetto nel proprio comune. I borghi meravigliosi della Calabria e di tutta Italia possono rivivere in una nuova cornice facendo riscoprire nuove forme di turismo che trasformano il visitatore in un ospite che si integra perfettamente con la filosofia dei luoghi visitati trasformando la vacanza in un'autentica esperienza di vita." Lo rende noto la senatrice di Italia Viva Silvia Vono.