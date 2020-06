Da Reggio Calabria a Crotone: nodo candidato sindaco nel centrodestra. Al via vertice dei leader

Nell'ufficio al Senato di Matteo Salvini e' in corso un vertice dei leader del centrodestra per fare il punto sulle candidature della coalizione alle prossime regionali e alle amministrative. Presenti all'incontro la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni e il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani. Al momento, si registra ancora l'empasse sulle candidature decise mesi fa di Raffaele Fitto in Puglia e Stefano Caldoro in Campania.

Lo stesso segretario leghista, ieri, aveva chiesto un segno di discontinuita': "Noi della Lega abbiamo chiesto a tutto il centrodestra un rinnovamento e uno sguardo verso il futuro. Credo che se tutti fanno questo sforzo la partita e' gia' chiusa". Ad agevolare un'intesa potrebbe concorrere l'inserimento nella discussione di questo tavolo la scelta dei candidati sindaci nelle principali citta' che andranno al voto. Tra loro c'e' Reggio Calabria, Matera, Macerata, Chieti, Crotone, Enna, Agrigento, Mantova, Lecco, Trento, Nuoro.

Foto Ansa