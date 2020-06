Sanità, Sposato (Cgil Calabria): “Ministro Speranza nomini nuovi commissari ad acta”

"Dopo la valutazione negativa del Ministero della Salute sull'operato del commissario e subcommissario ad Acta della sanita' calabrese ci aspettiamo una iniziativa immediata del Ministro Roberto Speranza per modificare il decreto Calabria e nominare nuovi commissari che abbiano le conoscenze e competenze necessarie ed adeguate". A sostenerlo, in un post pubblicato sulla sua pagina facebook, e' il segretario generale della cgil Calabria, Angelo Sposato. "Occorre sterilizzare - sottolinea Sposato - il deficit sanitario per un triennio e procedere a un nuovo programma operativo che riformi il sistema sanitario pubblico regionale, con la riorganizzazione della rete ospedaliera, che punti sulla medicina territoriale, il sistema socio-assistenziale, e proceda speditamente alle nuove assunzioni necessarie con scorrimento delle graduatorie, stabilizzazioni e internalizzazione dei servizi. Per fare cio', il ministero della Salute deve assumere la guida della sanita' in Calabria attraverso la nomina dei nuovi commissari e assieme alla Regione avviare un processo riformatore".

Dettagli Creato Mercoledì, 17 Giugno 2020 19:36