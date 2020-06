M5S, il 19 giugno tappa calabrese del tour digitale con Azzolina, Cancelleri, Morra e molti altri

"Riparte l'Italia" è il tour virtuale del MoVimento 5 Stelle fra i cittadini partito dalla Basilicata lunedì scorso e che toccherà tutte le regioni italiane. La seconda tappa si terrà venerdì 19 giugno in Calabria. Da sempre il MoVimento 5 Stelle combatte in Calabria con i suoi portavoce nazionali e territoriali per affermare un'idea di progresso che qui più che altrove veda nella legalità la base per ogni progetto sui settori che più interessano la vita dei calabresi, come le infrastrutture, la scuola, il turismo, il lavoro dignitoso per tutti. Abbiamo già fatto moltissimo per questo territorio, come sanno i portuali di Gioia tauro, i pendolari e i viaggiatori che da qualche settimana possono usufruire del Freccia Rossa anche in Calabria, i presidi e i docenti delle scuole che hanno ricevuto le risorse economiche in vista della riapertura in sicurezza a settembre. Con la presenza dei portavoce calabresi e degli altri ospiti che prenderanno parte a questa tappa, affronteremo proprio i temi della lotta alla criminalità, del diritto alla mobilità, dell'istruzione e della cultura come motore di progresso e di cambiamento. Lo faremo approfondendo i provvedimenti che il Governo e il MoVimento 5 Stelle hanno già preso o sono in cantiere per il superamento dell'emergenza covid e per il prossimo futuro.

A guidare la serata, dallo studio centrale, ci saranno come sempre Paola Taverna e Danilo Toninelli.

Con loro interverranno il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, il viceministro dei trasporti Giancarlo Cancelleri, il presidente della commissione antimafia Nicola Morra, la sottosegretaria al MIBACT Anna Laura Orrico. E poi la portavoce al parlamento europeo Laura Ferrara e i portavoce in Parlamento Paolo Parentela, Bianca Laura Granato, Dalila Nesci, Giuseppe Auddino, Giuseppe D'Ippolito, Rosa Silvana Abate, Alessandro Melicchio, Margherita Corrado.

Gli utenti collegati online potranno inviare le proprie domande e video-domande che verranno trasmesse durante la diretta streaming.

