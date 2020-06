Campagna antincendi boschivi, Fns Cisl Calabria: “Azione Regione tempestiva”

La Segreteria Regionale della FNS CISL Calabria, tramite il suo segretario generale Filippo Vilasi, esprime il proprio "apprezzamento circa l'avvio della campagna Antincendi Boschivi già dal 1 luglio.

"Quando nel mese di maggio chiedemmo al Direttore Regionale, Ing. Franculli, di poter calendarizzare un incontro e di poter lavorare circa l'avvio nel più breve tempo possibile, vista la stagione che si sarebbe prospettata, eravamo scettici perché coscienti di lavorare nel pieno di una grave emergenza sanitaria che interessava sia l'amministrazione VVF che la Regione Calabria. Siamo ben lieti di poter dire oggi, di esserci sbagliati. La sensibilità istituzionale e personale del Direttore Ing. Franculli e la tempestiva risposta della Presidente del Consiglio Regionale Jole Santelli, ci hanno smentito.

Nonostante si sia dovuto lavorare in piena pandemia per la sottoscrizione della convenzione relativa alla campagna AIB 2020, mai – aggiunge il sindacalista - si era partiti così per tempo rispetto gli anni passati, almeno a nostra memoria. La sinergia istituzionale in questo caso espressa, probabilmente consentirà di preservare ettari ed ettari del nostro meraviglioso patrimonio boschivo.

"Il ruolo della Federazione Nazionale della Sicurezza CISL, non si è mai limitato solamente nella lotta per i sacrosanti diritti dei lavoratori, ma come forza sociale – prosegue Vilasi - abbiamo sempre spronato e sostenuto l'Amministrazione dei Vigili del Fuoco, nella ricerca di migliori condizioni lavorative per e nell'interesse della collettività.

Senza tema di smentita possiamo quindi affermare oggi che, l'avvio nei tempi auspicati della Campagna AIB 2020, garantirà l'efficacia del sistema di soccorso ordinario Regionale, affrancandolo dalla lotta agli incendi di stagione e sarà anche un valido sostegno all'instancabile lavoro dei Vigili del Fuoco, auspicando che il prossimo anno si possa fare ancora meglio".