Calabria, Popilia Country Resort si aggiudica il Wedding Awards 2020

Popilia Country Resort, che proprio questa settimana ha riaperto le porte dopo il periodo di fermo a causa dell'emergenza sanitaria, festeggia la ripresa delle attività con l'assegnazione del prestigioso Wedding Awards 2020 nella categoria "Banchetto".

Per il quarto anno consecutivo la location di Maierato (VV) viene premiata da Matrimonio.com per la professionalità, la qualità dei servizi, l'originalità delle proposte.

Alla 7ª edizione dei premi Wedding Awards hanno preso parte oltre 60.000 aziende registrate sul portale. La grande peculiarità dei Wedding Awards è il metodo di assegnazione: è l'unico riconoscimento conferito alle aziende grazie alle recensioni scritte dalle coppie di sposi, quindi direttamente dagli utilizzatori finali del prodotto.

Un riconoscimento importante che arriva in un anno difficile per il settore nuziale a causa della pandemia Covid-19 ma che vuole essere un incentivo a proseguire questo percorso e che conferma l'elevato standard raggiunto dalla struttura grazie all'impegno continuo e alla costante ricerca della perfezione per far in modo che ogni momento del giorno più bello per una coppia diventi indimenticabile.