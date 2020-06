Minacce alla giornalista Crispo: la solidarietà di Michele Morrone (Federazione riformista)

ll consigliere comunale della Federazione Riformista Michele Morrone interviene sulla vicenda sconvolgente del parco acquatico:

"Esprimo tutta la mia solidarietà alla giornalista Erika Crispo del Tg3, minacciata telefonicamente da tale Antonio Vivacqua, gestore del Parco acquatico di Santa Chiara.

Chiedo altresi che il Sig. Sindaco prenda provvedimenti ed allontani il suddetto Vivacqua dalla struttura. Io capisco la fretta cbe c'era per via della campagna elettorale, capisco il rapporto tra il nostro sindaco e il sig Vivacqua (quest' ultimo candidato tra le liste a sostegno del primo cittadino) ma è assurdo che nel 2020 un ente dia in gestione una struttura di tale valore a persone dimostratesi incompetenti ma soprattutto che assumono tali comportamenti.

Credo fermamente che Rende, ma soprattutto i rendesi, non meritano tutto ciò e anche per questo ho firmato una richiesta di Consiglio straordinario ad hoc per questa meravigliosa struttura, forse ancora non capita come dovrebbe!".