Dopo quasi 9 ore inizia il Consiglio regionale

E' iniziata poco prima delle 21, con quasi 9 ore di ritardo sull'orario previsto, la seduta del Consiglio regionale che dovrebbe - dopo le riunioni di maggioranza andate avanti per tutto il giorno - procedere all'elezione dei vertici delle commissioni consiliari. Da eleggere gli uffici di presidenza di sei Commissioni consiliari permanenti, della Commissione consiliare contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalita' diffusa, e della Commissione speciale di Vigilanza. Due le votazioni a scrutinio segreto previste per ciascuna commissione. Con la prima si eleggono, contestualmente e con unica preferenza, il Presidente e il Vicepresidente. Risulta eletto Presidente il primo per numero di voti ottenuti e Vicepresidente il secondo per numero di voti ottenuti. Con la seconda votazione si procede all'elezione del Consigliere Segretario. Risulta eletto chi ha riportato il maggior numero di voti e, in caso di parita', il piu' anziano di eta'. Chiudono l'ordine del giorno quattro proposte di legge e due mozioni.

Dettagli Creato Venerdì, 12 Giugno 2020 21:19