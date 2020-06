‘Ndrangheta, faida nel Torinese: assolti tutti gli imputati

Sono stati assolti dalla Corte di assise d'appello i cinque imputati per la 'faida di Volpiano', una serie di omicidi di 'Ndrangheta che insanguinarono il Torinese tra il 1997 e il 1998. La procura generale aveva chiesto quattro ergastoli e una condanna a trent'anni di reclusione. Al vaglio dei giudici c'era la misteriosa scomparsa di Antonio e Antonino Stefanelli, di 35 e 55 anni, e del loro autista Francesco Romeo, che secondo la ricostruzione degli inquirenti furono uccisi e sepolti (ma i corpi non sono mai stati trovati), e l'omicidio, dell'anno successivo, di Francesco Romeo, che era stato un testimone del triplice delitto. La strage era stata ordinata - sempre secondo le indagini perche' nel 1996 era stato assassinato Francesco Marando, parente di alcuni degli imputati. La Cassazione aveva annullato le condanne precedenti ordinando un nuovo passaggio in appello.

