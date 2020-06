Ecco la quarta edizione di “Lessico politico” di Scholé

La quarta edizione di "Lessico politico" verterà su tre lemmi importanti e decisivi per il dibattito pubblico contemporaneo, ciascuno dei quali, almeno a un primo sguardo, appare perfettamente autonomo e privo di un filo del discorso che lo connetta agli altri due. I termini in questione sono: "Società e Costituzione", "Cooperazione", "Abitare". Uno sguardo meno approssimativo ci dice, in realtà, che il progetto di società delineato nella Costituzione Italiana, rimasto perlopiù disapplicato, ha nelle pratiche di partecipazione individuale e collettiva finalizzate allo sviluppo della cosa pubblica (Cooperazione) e nell'uso e nella cura dei luoghi sociali e naturali (Abitare) i suoi ingredienti fondamentali. A tutti i livelli: civile, etico-sociale, economico, politico. È sulla base di questo ragionamento che l'Associazione Culturale Scholé di Roccella Jonica ha messo insieme un giurista, un filosofo e una filosofa per offrire una riflessione ampia e interdisciplinare che, a partire dai tre lemmi, si snodi attraverso alcuni dei problemi più urgenti della nostra epoca. Dall'impoverimento della cooperazione, sempre più ridotta a lavoro e sfruttamento, alla crisi di cui soffre l'ecosistema che abitiamo, fino all'ampliamento delle diseguaglianze sociali ed economiche già denunciate come "ostacolo da rimuovere" dal dettato costituzionale.

Il primo appuntamento sarà sabato 13 giugno e vedrà la partecipazione di Claudio De Fiores, giurista dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli" (lemma: "Società e Costituzione"); le altre due date sono 20 giugno, con Vittorio Morfino dell'Università di Milano "Bicocca" (lemma: "Cooperazione"), e 27 giugno, con Carla Danani dell'Università di Macerata (lemma: "Abitare"). Tutti gli incontri si svolgeranno alle ore 17.00, saranno trasmessi in diretta sulla pagina Facebook "Filosofia Roccella Scholé" e saranno preceduti da un saluto del sindaco di Polistena, Michele Tripodi. Nell'incontro del 27 giugno, il contributo di Danani sull'"Abitare" sarà introdotto anche dall'intervento del Rettore dell'Università di Macerata, Francesco Adornato.

Come da tradizione, l'iniziativa è organizzata da Scholé in collaborazione con il Comune di Polistena e per questa nuova edizione gode pure dell'intesa con l'Università di Macerata. Diversamente dagli anni passati, "Lessico politico" 2020 sarà realizzato in modalità "Home edition", superando così le difficoltà logistiche e organizzative dovute alle misure adottate per contenere l'epidemia da Covid-19. Non sarà, certo, un'edizione di ripiego ma, al contrario, intende essere un momento di rilievo per confrontarsi "qui e ora" sulla politica a venire, in un periodo in cui il dibattito pubblico è perlopiù monopolizzato dal virus.

Tutte le informazioni sui singoli incontri, sui relatori e sui temi sono disponibili sul sito web www.filosofiaroccella.it e sulle pagine Facebook/Instagram Filosofia Roccella Scholé.