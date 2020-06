Piano Colao, Bevacqua: “Non c'è traccia del Mezzogiorno”

"Ancora una volta, la classe dirigente calabrese sembra assente rispetto ai temi essenziali per i nostri cittadini: mi riferisco al dibattito politico apertosi dopo che il comitato di esperti guidato dal manager Vittorio Colao ha consegnato alla presidenza del Consiglio un documento che dovrebbe individuare le priorita' di azione nell'ambito di una ripartenza coordinata del Paese. 121 pagine e 102 proposte, ma 1'assenza evidente e ingiustificabile: dov'e' il Mezzogiorno nel Piano Colao? Della parte del Paese che piu' necessita di (ri) partire, in questo documento non c'e' traccia". Lo afferma il capogruppo PD in consiglio regionale Domenico Bevacqua. "Quella traccia - prosegue - che, invece, emergeva con chiarezza pochi giorni fa dalle parole dei ministri Franceschini e Provenzano, i quali, in poche righe, hanno saputo delineare la necessita' di un approccio che parta dalla perequazione infrastrutturale, sociale ed economica fra le diverse aree del territorio italiano. Non e' mia intenzione accodarmi alle polemiche che imperversano sulle singole misure proposte o sulla loro mancata novita': e' l'impianto in quanto tale che non mi convince. Questo Paese non si salva ignorando le differenze o, addirittura, accentuandole: questo Paese ricomincia in maniera sensata soltanto se utilizza tutti i pezzi del puzzle e li conduce a reale unita'. Per questo, il Piano Colao puo' essere un punto di partenza ma sicuramente non di arrivo".

Dettagli Creato Mercoledì, 10 Giugno 2020 19:41