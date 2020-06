'Ndrangheta, processo Geenna: sentenza per abbreviato slitta al 17 luglio

E' prevista per il 17 luglio la sentenza per i 12 imputati che hanno scelto il rito abbreviato nel processo Geenna, sulle infiltrazioni della 'Ndrangheta in Val d'Aosta.. La lettura del dispositivo era prevista per domani ma il calendario e' stato modificato. I pm Stefano Castellani e Valerio Longi hanno chiesto fino a 20 anni di carcere. Oggi nella maxi aula del tribunale di Torino hanno parlato le difese. Ad Aosta si tiene il dibattimento per i 5 imputati che hanno scelto il rito ordinario.

Dettagli Creato Mercoledì, 10 Giugno 2020 15:53