I farmaci per le persone con patologie reumatologiche arrivano a domicilio in sella a una moto

Farmaci e beni di prima necessità per le persone più bisognose arrivano, gratuitamente, in sella a una moto. L'Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare, APMARR APS, ha siglato un protocollo d'intesa con l'Associazione Angeli in Moto (AiM), organizzazione di volontariato senza scopo di lucro fondata nel 2015, con sede a Roma.

Nell'ambito del progetto Angeli in Moto i volontari dell'AiM provvederanno a consegnare, in sella alle loro moto, farmaci e generi di prima necessità alle persone più bisognose, individuate e segnalate loro dall'Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare – APMARR e dai suoi referenti regionali. Il servizio, gratuito, è attivo fino al 31 dicembre 2021 sull'intero territorio nazionale e in particolare in tutte le 6 Regioni italiane dove è presente APMARR (Abruzzo, Calabria, Lazio, Puglia, Piemonte, Sardegna).

Inoltre, da protocollo: "AiM, attraverso il proprio Responsabile di sezione locale, si impegna a segnalare e fornire ad APMARR i nominativi dei soci e/o volontari disponibili a svolgere attività di volontariato in nome e per conto di APMARR. AiM manifesta la propria disponibilità, altresì, a supportare APMARR nella promozione delle attività di supporto alle persone, alle iniziative di raccolta fondi e/o di sensibilizzazione, informazione, sia nazionali che locali, organizzati dalla Sezione di riferimento (seminari tematici, convegni, campagne di sensibilizzazione)".

"L'emergenza COVID-19 – spiega Antonella Celano, presidente di APMARR - ha acuito e fatto emergere ancora di più alcuni bisogni e necessità dei cittadini, già presenti prima dell'arrivo della pandemia ma rimasti latenti. Tra questi, per noi persone affette da malattie reumatologiche e rare, c'è senza dubbio l'esigenza di avere sempre a disposizione farmaci e beni di prima necessità, non potendo in alcun modo interrompere le terapie e il trattamento farmacologico. A ciò si aggiunge l'esigenza di evitare il più possibile, vista la nostra condizione clinica, gli spostamenti e le uscite fuori da casa, riducendo così i possibili rischi di contagio. In questo senso l'accordo siglato con l'Associazione Angeli in Moto garantisce la consegna gratuita e in piena sicurezza di farmaci e beni di prima necessità, direttamente al proprio domicilio. Ringrazio pertanto la presidente AiM Maria Sara Feliciangeli e tutto il suo staff per la disponibilità e il supporto fornito ad APMARR in questa fase d'emergenza ".

"L'Associazione Angeli in Moto – dice Maria Sara Feliciangeli, presidente di AiM – è un'associazione nata nel 2015 a Roma, ma che ormai è presente in quasi tutte le città d'Italia, con sezioni in oltre 30 province. AiM è un sogno divenuto realtà grazie alla passione e al cuore di quasi 1000 motociclisti, che, sotto l'attenta regia della nostra meticolosa organizzazione delle consegne, egregiamente diretta dal vicepresidente Floriano Caprio, provvedono giornalmente alla distribuzione di farmaci alle persone con seri problemi di salute o in difficoltà. AiM infatti, collabora da anni con AISM e con il progetto Salvamamme. Il nostro motto è "da soli si va veloci, ma insieme si va più lontano".

***

APMARR APS, Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare, è nata a tutela delle persone con malattie reumatologiche e rare. La sua mission è migliorare la qualità dell'assistenza per migliorare la qualità della vita di chi è affetto da queste patologie. L'obiettivo primario di APMARR è adoperarsi affinché tali patologie trovino la giusta dignità ed attenzione presso l'opinione pubblica e la classe politica. APMARR ad oggi è presente in Abruzzo, Calabria, Lazio, Puglia, Piemonte e Sardegna.

AIM, Associazione Angeli in Moto, è una organizzazione di volontariato senza scopo di lucro. Ha per finalità l'aiuto e l'assistenza a persone disagiate e ammalati, con interventi attivati per offrire loro sostegno, attraverso l'uso della moto ed altri mezzi motorizzati, per la distribuzione di farmaci e generi di prima necessità. Inoltre, raccoglie fondi durante le manifestazioni, sociali e socio-culturali, con l'esclusivo intento di destinare quanto raccolto in opere di beneficenza a favore di enti ospedalieri, orfanotrofi, case famiglie, associazioni con finalità di utilità sociale ed ogni altra realtà che versi in condizioni disagiate. AIM è presente in oltre 30 province italiane.