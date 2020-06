Vitalizi, Di Maio: “Bene marcia indietro da parte dei consiglieri regionali”

"La Regione Calabria ha fatto marcia indietro sul ritorno ai vitalizi. Hanno compreso l'errore e questo è un bene. Tra tutti i doveri della politica ce n'è uno, infatti, fondamentale: consolidare la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni. Dare il buon esempio. E non dai certo il buon esempio se le tue priorità sono reintrodurre un privilegio obsoleto, specie in un momento di crisi e sofferenza come questo. Ora, più di prima, bisogna servire il Paese con costanza e determinazione. Lavoriamo per approvare provvedimenti a favore di imprese, famiglie e lavoratori. Questo è ciò che serve. Da parte di tutti". Così Luigi Di Maio, ministro degli Esteri ed esponente M5S, sulla sua pagina Facebook.

Dettagli Creato Lunedì, 01 Giugno 2020 21:37