Morra: "Salvini contro la reintroduzione dei vitalizi in Calabria? Ma l'hanno votata anche i suoi"

"Salvini tuona contro la reintroduzione dei vitalizi in Calabria anche ai consiglieri tali per un solo giorno. Peccato che l'abbiano votata anche i suoi consiglieri". Lo scrive su Facebook il senatore calabrese del M5S Nicola Morra rispondendo alle affermazioni del leader della Lega Matteo Salvini che aveva commentato così l'approvazione di una norma che, di fatto, reintroduce i vitalizi:"I calabresi sono gente tosta che chiede più lavoro, strade e ferrovie sicure, ospedali efficienti e un futuro per i propri figli, non certo vitalizi ai politici". Una proposta di legge votata all'unanimità dal Consiglio regionale della Calabria.

"La Calabria, - ha scritto ancora Morra - meglio la politica regionale calabrese, dimostra che il confine fra grottesco e meschino è ben tenue. Si cerca di giustificare un "errore" con la scusa che loro, i legislatori, non avevano capito. Nessuno aveva capito! Ipocrisia portali via".