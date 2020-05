Pitaro: "Annullare la modifica legislativa relativa all'indennità differita per i consiglieri regionali"

"Nell'ultima seduta del Consiglio regionale è stata approvata una modifica legislativa che prevede la possibilità per un consigliere regionale la cui elezione sia stata annullata, previo pagamento dei contributi, di ottenere la cosiddetta indennità differita che dal 2012 ha sostituito i vitalizi. Noi dell'opposizione - scrive sul suo profilo Fb il consigliere regionale Francesco Pitaro - abbiamo votato con leggerezza ed in buona fede tale modifica legislativa inserita nell'ordine del giorno, dopo il corposo dibattito sul programma di governo illustrato dalla presidente Santelli, su richiesta del consigliere regionale Graziano.

Una modifica che disallinea la Calabria dalle altre Regioni italiane e che io credo sia indebita, inopportuna e finanche incostituzionale. Non vi è dubbio che se un Tribunale annulla l'elezione di un consigliere regionale quest'ultimo perde il relativo status giuridico e tutto ciò che da esso discende. Detto ciò, comunico che e' mia intenzione impegnarmi, sin da subito, anche depositando una specifica proposta di legge e coinvolgendo l'intera opposizione, per fare in modo che il Consiglio regionale cancelli quella modifica. Il fatto che le Commissioni siano ancora congelate - conclude Pitaro - rende possibile in Consiglio regionale l'inserimento di proposte equivoche che, soprattutto in frangenti di grande criticità come quello che viviamo, rischiano di mettere in cattiva luce anche la buona politica e la stessa Istituzione-Regione".