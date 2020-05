"L'approvazione in commissione Finanze alla Camera dell'emendamento per la sospensione, fino al 30 settembre, delle segnalazioni alla Centrale dei rischi finanziari per imprese e professionisti è una buona notizia, un atto di buonsenso nella direzione tracciata dalla Lega di supporto concreto alle aziende, oggi in grande crisi di liquidità. Una sospensione temporanea alla centrale dei rischi significa non precludere la possibilità alle imprese di poter accedere a finanziamenti ad esempio per fare quegli investimenti sulla sicurezza oggi necessari e per fare riaprire la propria attività dopo settimane di stop forzato a causa del Covid".

Lo dichiara il deputato della Lega Domenico Furgiuele, firmatario dell'emendamento.