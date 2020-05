"Riparti Calabria": virtual meeting promosso da Fratelli d'Italia

Attraverso un confronto (Giovedì 21 maggio alle ore 17.30), il Gruppo consiliare Regionale e la Federazione provinciale di Reggio Calabria del partito Fratelli d'Italia hanno deciso di favorire un dibattito in presenza, on-line e televisivo, sul programma varato dalla Regione Calabria per quanto concerne gli aiuti economici ad imprenditori e pmi calabresi. Nel Palazzo della Cultura di Locri 'Riccardo Misasi alla presenza di un limitato numero di addetti ai lavori (per le disposizioni anti Covid), l'Assessore regionale al lavoro e al welfare Fausto Orsomarso, avvierà una discussione su 'Riparti Calabria' e sarà motivo di approfondimento per quanti vorranno ricevere delucidazioni sui fondi regionali destinati alle aziende rimaste chiuse nel periodo di lockdown e per i loro dipendenti, per poter garantire la massima diffusione, non potendo far partecipare le tante persone che si erano prenotate, il tutto sarà trasmesso sul canale social della Federazione Provinciale FDI, in diretta streaming (www.telemia.it/diretta-tv/) e attraverso il link di seguito riportato (https://meetingsemea17.webex.com/meetingsemea17.it/j.php?MTID=mb8ba44c110153dc7770b366cfa6796ba).

Il dibattito si avvierà con i saluti istituzionali del Sindaco di Locri Giovanni Calabrese, parteciperà il Commissario provinciale FDI Denis Nesci e sarà presente il gruppo consiliare della Regione Calabria con i consiglieri Raffaele Sainato, Giuseppe Neri, Luca Morrone e Filippo Pietropaolo.