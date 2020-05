«Sono felice che il ministro dei Trasporti Paola De Micheli, in occasione dell'avvio dei lavori del terzo megalotto della Strada statale 106 Jonica, abbia detto di aver cominciato a studiare l'ipotesi di introdurre la continuità territoriale per agevolare i collegamenti aerei verso la Calabria». E' quanto afferma il deputato di Fratelli d'Italia Wanda Ferro, che spiega: «Già da due anni ho proposto al governo, anche con iniziative parlamentari, di attivare lo strumento della continuità territoriale per agevolare i cittadini sui costi dei biglietti sulle rotte da e per gli aeroporti calabresi, considerata la situazione di isolamento della regione determinata dallo stato delle infrastrutture stradali e dall'insufficienza dei collegamenti ferroviari. Il governo avrebbe potuto valutare già da tempo questa ipotesi anziché ignorarla. Ora speriamo che mentre il ministro studia gli aeroporti calabresi non muoiano».

