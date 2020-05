Emergenza rifiuti: l'Ugl chiede l'intervento dei prefetti

"Il test nazionale di " ripulitura naturale "dell'ambiente trova la sua conferma anche in Calabria, dove scendono notevolmente i tassi di concentrazione degli agenti inquinanti nell'aria e si abbassano i valori di biossido di azoto. Le limitazioni alla mobilità, imposte ai calabresi in seguito alla pandemia Covid- 19, hanno purificato e sanificato l'aria e questa sarebbe una splendida notizia se non fosse per una nuova emergenza che incombe su questa nostra bella e martoriata Regione : l' Emergenza rifiuti. Difatti le città calabresi sono invase da rifiuti non smaltiti e nelle strade dei capoluoghi di provincia e dei loro territori provinciali, stazionano enormi cumuli di rifiuti maleodoranti ed in avanzato stato di decomposizione . Gli amministratori, i dirigenti ed i politici referenti all'Ambiente, continuano a non dare risposte agli esasperati cittadini oppressi da decenni dall'annoso problema e, nel tentativo maldestro di giustificarsi con argomentazioni puerili e teatrali, procedono nel " non esercizio" del loro mandato scambiandosi reciproche accuse con il risultato di mettere a serio pericolo la salute pubblica di milioni di cittadini, già provati dalla crisi epidemiologica abbattutesi sulle loro vite negli ultimi mesi.

A parere dell'UGL, UNIONE GENERALE DEL LAVORO DELLA CALABRIA, occorre un intervento tempestivo delle Prefetture per impedire l' aggravarsi di un 'emergenza ambientale che appare esplosiva in considerazione dell'aumento delle temperature, attraverso la messa in mora dei soggetti istituzionali responsabili di questa grave piaga, divenuta oramai insostenibile per tutti . Occorre avviare le opere di realizzazione di interventi pubblici urgenti ed indifferibili per sbloccare le procedure di ampliamento, contenimento e smaltimento dei rifiuti nelle discariche pubbliche e private, ferme allo stato iniziale da anni di incuria e rimpallo di responsabilità da parte di chi, eletto dai calabresi, è chiamato a dare risposte alla collettività". Lo afferma in una nota Ornella Cuzzupi, segretario Ugl Calabria.