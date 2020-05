Approvato bando per assegnazione fondi a famiglie fuorisede calabresi: esulta Azione Universitaria

È stato approvato nella nottata di ieri dalla Giunta Regionale, il Bando per l'assegnazione dei fondi a sostegno delle famiglie degli Studenti fuorisede calabresi proposto da Azione Universitaria Calabria inserito nell'emendamento 9133-A1 alla Legge di Stabilità Regionale, illustrato dal Consigliere Giuseppe Neri di Fratelli d'Italia.

La proposta era stata avanzata da Mario Russo (Senatore Accademico Unical), Carmelo Moschella (CdA Mediterranea) e Raffaele Rigoli (Studente fuorisede calabrese) facendo seguito all'operato di Alessandra Rundo, Dalila Ansalone e Claudio Barjami, rappresentanti di AU in CNSU.

"Azione Universitaria esprime soddisfazione per il grande obiettivo raggiunto – si legge nella nota – che è prova del grande lavoro svolto dal nostro movimento studentesco in tutta Italia".

Il riferimento è ai provvedimenti analoghi proposti e approvati o in via d'approvazione in Sicilia, Lombardia e Abruzzo che, a detta di AU Calabria, essendo regioni governate dal centrodestra, confermano l'attenzione di una certa parte politica verso l'Università e "considerando la bocciatura dello stesso provvedimento nella Puglia guidata dal PD, provano l'opposto per la sinistra".

"Il bando sarà in pubblicazione già nella giornata di lunedì – scrivono i rappresentanti di AU – ma noi siamo già felici di condividere alcune delle nostre proposte contenute dal bando".

La dotazione del bando di 3 milioni di euro verrà divisa in parti uguali tra Studenti fuorisede rimasti in Calabria e emigrati verso altri Atenei regionali ed il contributo sarà di 500€ una tantum per i primi e 700€ una tantum per gli altri.

"La soglia ISEE per accedere non sarà fissata intorno a 23mila euro come al solito – spiegano Russo, Moschella e Rigoli – ma è stata innalzata a 29mila euro, per consentire ad una parte del ceto medio di poter provare a beneficiare finalmente di un sostegno, anche in virtù del fatto che saranno esclusi dal bando i percettori di servizio alloggio erogato dalle Università".

"Già da lunedì dovrebbe arrivare la pubblicazione del Bando – si legge in conclusione – con cui tutti gli Studenti verranno a conoscenza della modulistica prevista e delle modalità di presentazione della domanda".