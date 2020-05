Giannetta (Fi) su disfunzioni ripetitori Rai: "Desta stupore la mancanza di copertura del segnale in vaste aree del Basso Tirreno e dello Ionio Aspromontano"

"Desta stupore, visto i livelli raggiunti dalle tecnologie, la mancanza di copertura del segnale Rai in vaste aree del Basso Tirreno e dello Ionio Aspromontano".

Lo denuncia il Consigliere regionale di Forza Italia Domenico Giannetta.

"Intendo dare voce, nel mio ruolo istituzionale, alle moltissime proteste dei cittadini che non solo pagano a vuoto il canone Rai, ma hanno dovuto sobbarcarsi di ulteriori spese per poter ricevere i canali televisivi privati e per l'adeguamento degli impianti di ricezione. Una situazione iniqua che si protrae ciclicamente e ingiustamente da anni".

"A tal fine – rende noto Domenico Giannetta - ho sollecitato l'intervento del Co.Re.Com., il Comitato regionale per le Comunicazioni, cui ho segnalato le frequenti interruzioni del segnale dei tre principali canali Rai che si verificano in queste aree della provincia reggina, con evidente disagio per i cittadini-utenti che non possono usufruire appieno di un diritto fondamentale e che sono stanchi di subire il disservizio".

"Il Co.Re.Com. ha prontamente interessato gli organi competenti – Rai Calabria, MISE-Ispettorato territoriale Calabria e per conoscenza l'Autorità per le Garanzia nelle Comunicazioni – perché intervengano con la massima urgenza con gli adempimenti tecnici necessari per ovviare alle disfunzioni".

"La situazione – come evidenziato dallo stesso Co.Re.Com. - è urgente e grave vista l'estrema importanza del servizio pubblico radiotelevisivo specialmente nell'attuale contesto storico-sociale, in considerazione della cogente necessità di garantire agli utenti tutti la massima informazione sull'emergenza Covid – 19, sugli indirizzi governativi, sulle prescrizioni statali e regionali, nonché sui comportamenti da tenere".

"I cittadini dei territori interessato - conclude Giannetta - sono provvisti delle dotazioni tecniche atte alla ricezione del segnale ed hanno diritto ad un immediato ripristino del servizio".