Teatro, al via il primo giugno l’accademia virtuale della compagnia ‘Scena Nuda’

"L' emergenza sanitaria, con cui stiamo convivendo da oltre due mesi, e le relative restrizioni introdotte dai vari DPCM che si sono susseguiti hanno imposto alla nostra Compagnia Teatrale di mettere in stand by le attività in essere e di rinviare la tournée, che ci avrebbe visto presenti in teatri prestigiosi di alcune regioni italiane.

Dopo un primo periodo di empasse abbiamo sentito la necessità di ri-pensare a degli appuntamenti con la normalità perduta, grazie all'utilizzo delle tecnologie, per mantenere viva la Bellezza e la Resilienza. E ci siamo ritrovati a sperimentare la crisi come sprone per dare nuova linfa alla creatività e per riadattarsi alle rinnovate esigenze.

"Da queste riflessioni nasce il Progetto Reacting, dedicato a chi in questi lunghi anni di attività, e non solo, ci ha dato fiducia, frequentando i nostri corsi e partecipando ai nostri spettacoli. L' esperienza, durata circa due mesi, ha mosso i suoi passi grazie alla generosità di alcuni artisti che hanno messo a disposizione gratuitamente il loro tempo e la loro professionalità per continuare a coltivare la passione verso il Teatro.

Successivamente abbiamo dovuto fare i conti con il permanere di questa situazione, che non possiamo più subire e con cui saremo costretti a convivere chissà per quanto tempo ancora con uno spirito costruttivo e di ricerca; ci siamo quindi ri-organizzati per affrontare la nostra Fase 2 non come limite, ma come opportunità per battere nuove strade inesplorate.

Siamo tutti consapevoli che sarà molto difficile tornare in tempi brevi a riattivare i corsi in presenza, anche alla luce del dibattito che il mondo della Cultura a livello nazionale sta animando in queste ultime settimane: sicuramente la magia del Teatro si può percepire solo andando a Teatro, altre formule di proiezione su piattaforme digitali saranno ausili utili per continuare a nutrirci di ciò che va in scena sul palcoscenico, ma che sicuramente non potranno suscitare le stesse emozioni di uno spettacolo dal vivo. Ma, allo stesso tempo, non si può disperdere l'enorme patrimonio costruito in questi ultimi 10 anni per cui abbiamo trovato le sinergie e gli stimoli giusti per intraprendere una nuova avventura formativa: nasce Scena Nuda Academy: un' accademia virtuale, che partirà il 1 Giugno con corsi di formazione nel settore teatro e comunicazione rivolti a target diversi per età e obiettivi".

E' quanto si legge in una nota di Teresa Timpano, presidente della compagnia teatrale 'Scena Nuda'.