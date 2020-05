Scuola, i sindacati: "In Calabria servono leggi e investimenti straordinari"

"La scuola militante sta vivendo un momento di estrema crisi e difficolta'". E' l'allarme lanciato dai sindacati del comparto scolastico Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Gilda Unams nel corso di una conferenza stampa online sulle problematiche emergenti nel settore che ha riguardato la fase uno e che secondo le sigle sindacali riguardera' anche la cosiddetta fase due dell'emergenza Covid-19. Tante le iniziative che il comparto ha deciso di avviare, a partire dall'assemblea unitaria, rigorosamente su piattaforma, che sara' avviata il 13 maggio, proprio per spiegare come la scuola "non e' riuscita a gestire - hanno sottolineato i sindacati - la didattica e gli studenti in questa emergenza, se non con sconforto e disagio. Le misure necessarie richiedono opportuni interventi di legge e il supporto di un piano straordinario di investimenti, indispensabile per potenziare l'organico, aumentare le dotazioni finanziare delle scuole tenute a dotarsi dei dispositivi di sicurezza, far fronte alla necessita' di ripensare tempi e luoghi della didattica, dell'amministrazione, dell'assistenza agli alunni".

Diverse le tematiche affrontate nel corso dell'incontro con i giornalisti: sicurezza, didattica a distanza (Dad) e lavoro agile, ripresa di settembre. "Bisogna tornare sui banchi sicuramente - hanno spiegato i rappresentanti delle sigle sindacali - ma farlo in sicurezza e se necessario farlo anche in modo differenziato da regione a regione, perche' la Calabria con le sue strutture non e' uguale alle altre realta' regionali. Abbiamo scuole che sono ospitate in palazzi. Certamente se non si parte da un documento generale nazionale sul quale basarsi e dal quale poi le singole Regioni e Province possano differenziarsi a seconda delle esigenze, e' impossibile anche solo discuterne". Un discorso diretto al ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina. "La scuola - hanno sottolineato - per sua natura, non e' assimilabile a nessun altro pubblico servizio, per questo avevamo indetto, anche se poi responsabilmente e' stato revocato, uno sciopero, perche' questo ministro, ad oggi e' risultato inadeguato e inefficace per il ruolo che ricopre". Si e' parlato tanto di Didattica a distanza. In Calabria il 98% delle scuole ha attivato la Dad "una didattica - hanno detto - di emergenza che in Calabria considerando le differenze economiche tra famiglie, ma anche di territori e' stata una vera e propria lotta. Questo ha rischiato di accentuare disuguaglianze. Oltre ai vari problemi di privacy che si presentano. Si e' finalmente compreso come il docente sia una risorsa in presenza al di la' di quanto si pensasse. C'e' poi da capire come mai si trovano sempre i fondi per acquistare questi strumenti, ma non si sbloccano quelli per l'edilizia, ne' per assumere risorse all'interno della scuola. E' giunto o no il momento vista l'importanza che ha la scuola di prendere dei soldi destinati alla Sanita' e di destinarli al nostro comparto?". "Noi vogliamo che i docenti che fino ad oggi sono stati una risorsa - hanno sottolineato i rappresentanti sindacali - vengano assunti per un concorso per titoli ed esami, senza quiz. Tra fine giugno e fine agosto avremo in Italia 150mila docenti che saranno licenziati per poi essere riassunti a settembre. Non ha senso". Sulla riapertura delle scuole a settembre tutti i rappresentanti sindacali sono stati scettici. "Se non abbiamo certezze - hanno chiarito - sulla sicurezza di tutte le parti in causa, dal dirigente al personale Ata, come facciamo a tornare in aula? Occorre definire un protocollo specifico sulla sicurezza che definisca nel dettaglio come si sanificano gli ambienti, come si mantengono le distanze, come si limitano le presenze, come si apprestano tutti gli strumenti necessari alla ripresa delle attivita' e alla frequentazione degli ambienti scolastici, come si garantisce la sicurezza per lavoratori e alunni".(ANSA).