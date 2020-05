La sorella di Rino Gaetano contro Jole Santelli: “Mai autorizzato l’uso della voce di mio fratello per queste manovre. Non c'entrano i diritti d'autore ma il rispetto”

Anna Gaetano, la sorella di Rino, protesta contro la presidente della Regione Calabria Jole Santelli per l'utilizzo della voce del fratello in "Riparti Calabria" senza essere stata chiesta l'autorizzazione. "Non c'entrano i diritti d'autore ma il rispetto", dice la Gaetano. "Perché una cosa tanto semplice non è chiara alla sig.ra Jole Santelli, che ha utilizzato la voce di mio fratello? Eppure lei ricopre un'alta carica e ciò che dico non è di così difficile comprensione. Bisogna chiedere prima di agire, specie se per una manovra istituzionale come 'Riparti Calabria'. A me non è arrivata alcuna richiesta di autorizzazione. Né dalla Regione Calabria, né da Achille Lauro o da Gucci. E' troppo facile cambiare il testo di un brano così apprezzato in questo momento storico, dicendo poi niente di più, niente di meno che quello che già mio fratello esprime. Questa è una imperdonabile violazione a danno di Rino. Tutto questo si aggiunge agli utilizzi dei suoi brani a scopo politico, agli abietti interessi di molti che vogliono collegare a tutti i costi il proprio nome a quello di mio fratello per farsi propaganda, alle manovre di basso sciacallismo e illazioni sulla sua scomparsa ad opera di qualche 'scrittore', oltre che alle inesattezze che alcuni diffondono per riempire i rotocalchi".

Anna Gaetano racconta un esempio diverso: "In questi giorni è pubblica la versione di 'Ma il cielo è sempre piuù blu' incisa da #italianallstars4life, progetto che abbiamo conosciuto sul nascere perché avvisati prima e coinvolti poi. Questo progetto benefico si è svolto con rispetto verso mio fratello Rino e la nostra famiglia. Tant'è che, in questo clima di gentilezza e unione, abbiamo contribuito anche inviando le riprese di alcuni oggetti di Rino che mio figlio Alessandro ha indossato per l'occasione. La maggior parte delle altre volte che Rino è coinvolto in qualcosa, non giunge neanche una telefonata ad avvisarci. Non c'entrano i diritti d'autore ma il rispetto. Per questo ci discostiamo da qualsiasi altro progetto che attualmente lo coinvolge e ne segnaliamo l'atto di prepotenza che avviene nei suoi confronti, del quale siamo definitivamente stanchi", dice Anna Gaetano.

Lo "spot" di Jole Santelli per "Riparti Calabria". "A mano a mano, riparti Calabria" aveva scritto la presidente della Regione Calabria in un messaggio su facebook, lanciando il video-spot sul pacchetto varato dalla Regione per "la ripresa economica" (vedi qui).

"A mano a mano", nelle celebre versione di Rino Gaetano, fa da "colonna sonora" a una serie di immagini, in un video che si apre con il logo della Regione Calabria e si chiude con il claim "Riparti Calabria".

"RipartiCalabria – spiega in quel post Santelli - è un inno alla rinascita, un invito a ricominciare imparando a convivere con il virus, riscoprendo il valore delle piccole, grandi cose. Dobbiamo ridare ossigeno a questa terra che non si è ammalata fortemente di Covid19, ma rischia di ammalarsi fortemente in termini economici e sociali. I 120milioni a fondo perduto sono solo la prima di una serie di misure che emaneremo in modo rapido e concreto. Prima i soldi, poi i controlli. Non c'è più tempo".