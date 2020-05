De Rose (FI Giovani): "La Calabria chiede lavoro"

"La decisione di oggi di annullare parte dell'ordinanza regionale dello scorso 29 Aprile evidenzia una netta contrapposizione tra un governo sentitosi colpito dal reato di lesa maestà ed una regione che rivendica il suo diritto a ripartire.

Il risultato che ne consegue altro non è se non la drastica possibilità di riduzione dei fatturati delle categorie in questione.

Se da un lato il Governo ha ritenuto di imporre il proprio potere piuttosto che permettere alla Calabria, regione in cui l'emergenza sanitaria é meno grave rispetto ad altre zone del paese ed in cui l'economia si basa principalmente su PMI a vocazione commerciale come bar e ristoranti, di ripartire in totale sicurezza. Probabilmente tra qualche giorno il governo attuerà misure analoghe. A questo punto sara lecito chiedersi: questione di tempi, di forma o, ancor peggio, d'orgoglio?". Lo afferma in una nota Luigi De Rose, Coordinatore regionale FI giovani Calabria.