Pitaro (Gruppo misto): "Ordinanza della discordia ha consentito alla presidente Santelli di guadagnare la scena mediatica"

"L'ordinanza della discordia ha consentito alla presidente Santelli di guadagnare la scena mediatica, ma ha trascinato la Regione in un inutile scontro con il Governo determinato da finalità politiche. Un superflop! La Giunta regionale - sostiene il consigliere regionale Francesco Pitaro (g.misto) - si concentri sulla crisi economica e sociale più grave dal dopoguerra. E lo faccia non più in solitudine, ma attivando la concertazione sociale e consentendo la partecipazione propositiva del Consiglio regionale che, dopo mesi dal voto, sta ancora attendendo di sapere qual è l'idea di Calabria dell'on. Santelli".

