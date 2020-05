Italia Viva Calabria: incontro con il Ministro Bonetti

"Italia Viva Reggio Calabria - si legge in una nota - continua a seguire il ciclo di incontri con rappresentanze istituzionali di rilievo, organizzato da ITALIA VIVA CALABRIA. Eccellente promotrice e moderatrice dell'evento, anche questa volta, la già On. Stefania Covello supportata dall'alto patrocinio dei Senatori Ernesto Magorno e Silvia Vono.

Sin dalle prime parole del Ministro Bonetti si è percepita l'attenzione che dedica alle famiglie, ad i bambini, ed alle donne che in questo periodo hanno preso in mano lo Stato portandolo fuori dall'emergenza sanitaria dalle loro "postazioni" all'interno della società: dalle dottoresse che hanno fatto le prime scoperte per isolare il virus, alle insegnanti, imprenditrici e madri non solo dei propri figli, ma dell'Italia intera che sta rinascendo grazie a loro.

Dettagliatamente ha elencato e esplicitato le misure a sostegno delle famiglie, dei minori, dei centri antiviolenza, dell'impoverimento sociale che va intercettato e prevenuto con azioni specifiche che devono partire necessariamente dalla maggior considerazione del lavoro femminile, che rimane al centro del dibattito politico, e dall'incremento dei sussidi alle famiglie.

Ha ascoltato e risposto ai numerosi interventi rassicurando che i temi trattati rimangono in cima all'agenda di governo, al quale ha chiesto l'istituzione di un tavolo di lavoro con i Ministeri dell'Istruzione, delle Sport e delle Politiche Sociali affinchè si possa creare quella rete educativa a sostegno dell'infanzia e della famiglia da lei fortemente voluta.

"Andrà tutto bene...se andrà bene per tutti" conclude il Ministro. "E' una sfida che non possiamo perdere davanti alla storia".

Queste erano le misure che aspettavamo, queste le parole che volevamo ascoltare per riuscire a raggiungere quella riconciliazione con i propri tempi, luoghi e spazi che questa emergenza ci ha cacciato, e che tutti meritiamo di riacquistare".