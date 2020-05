Mancuso (Lega): "In Calabria consentita pesca sportiva"

"In Calabria è consentito effettuare la pesca sportiva in forma amatoriale. Lo ha precisato il dipartimento Tutela della Salute della Regione in merito al punto dell'ordinanza n. 37 del 29 aprile che consentiva lo spostamento all'interno del proprio comune o verso un altro per lo svolgimento di sport individuali". Lo ha annunciato il consigliere regionale della Lega Filippo Mancuso che afferma ancora: "Ringrazio il presidente Jole Santelli per aver prestato ascolto alle richieste di chiarimento sulla materia da me avanzate nei giorni scorsi. Una precisazione doverosa che consente di fugare i dubbi interpretativi a molti cittadini calabresi abituati a svolgere con regolarità queste attività. Nella spiegazione dell'ufficio regionale – prosegue Mancuso- si precisa inoltre che sono da intendersi consentiti anche il wind-surf, kite-surf e vela. Una buona notizia dunque che permette di applicare la parità di trattamento a diverse discipline sportive dopo un lungo periodo di restrizioni. Un fatto ulteriormente positivo – conclude Mancuso- perché ci avviciniamo alla stagione estiva che speriamo possa segnare una riapertura più ampia anche per altre attività".

Dettagli Creato Giovedì, 07 Maggio 2020 20:27