"Riparti Calabria": il plauso del consigliere regionale De Caprio

"Vogliamo e dobbiamo sostenere i piccoli imprenditori e partite iva in questa fase emergenziale" così si esprime il consigliere regionale di FI Antonio De Caprio sul bando della Regione Calabria del 7 maggio 2020, che si prefigge di attenuare il più possibile gli effetti socio-economici derivanti dalla repentina interruzione delle attività produttive, a seguito del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020.

"RIAPRI CALABRIA" la misura prevede un bonus concesso nella forma di contributo a fondo perduto del valore di € 2.000,00 per Microimprese Artigiani, Commerciali, Industriali e di Servizi che, alla data del 31 dicembre 2019, siano attive e abbiano sede operativa nella Calabria. E' rivolto a ciascuna impresa che lo richiede. Il contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l'attuale crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da "COVID-19".

"Siamo vicini al tessuto produttivo calabrese - continua l'esponente politico De Caprio - e auspichiamo in una ripartenza quanto più tempestiva, che deve essere supportata dalle azioni messe in campo dalla regione per dare un sostegno alla liquidità delle microimprese calabresi."

La domanda, estremamente semplificata, da effettuare su piattaforma informatica apposita, potrà essere trasmessa dalle imprese o da intermediari qualificati. La Regione Calabria, dopo averla esaminata, disporrà immediata erogazione a mezzo bonifico sull'IBAN del beneficiario.

"E' un intervento importante che la regione sta mettendo in atto" continua il consigliere Antonio De Caprio e aggiunge "perché siamo convinti che un passo alla volta e con tanta voglia di ripartire possiamo ricominciare da dove abbiamo lasciato".

In Calabria si stimano perdite di fatturato pari a 2.2 miliardi di euro nel solo anno 2020 e 900 milioni nel 2021 a causa dell'emergenza coronavirus.

"Non possiamo più attendere! E' il momento di agire e dare risposte concrete! Stiamo mettendo in campo il nostro impegno al fianco degli imprenditori calabresi, che oggi più che mai hanno bisogno delle istituzioni" -commenta cosi il consigliere Antonio De Caprio in un momento estremamente difficile, che vede il territorio e le istituzioni chiamati a stare uniti per uscire insieme dalla crisi.

Sulla misura sono previsti interventi per € 40.000.000,00 equivalenti all'erogazione di 20.000 bonus sull'intero territorio regionale seguendo l'ordine cronologico delle richieste pervenute.

"Siamo sicuri di un riscontro positivo da parte del territorio, perché convinti che gli imprenditori calabresi abbiano intenzione di lavorare dignitosamente senza doversi abbassare alle logiche dell'assistenzialismo"

"LAVORA IN CALABRIA" prevede un bonus rivolto alle Microimprese e PMI Artigiane, Commerciali, Industriali e di Servizi appartenenti al tessuto economico regionale per sostenerle nella fase di riapertura per post lockdown Covid che, alla data del 31 Dicembre 2019, siano attive e abbiano sede operativa nella Calabria.

Il bonus è concesso nella forma di contributo all'occupazione in ragione di 250-350 euro per ogni addetto in forza lavoro, moltiplicato per un fattore di correzione. Il contributo viene riconosciuto per un periodo di 5/6 mesi, cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l'attuale crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da "COVID-19".

"Lavora in Calabria è un'altra risposta concreta che questa Regione avanza a fronte dell'emergenza economica conseguente all'emergenza sanitaria relativa al COVID-19" chiosa l'esponente politico.

Prevediamo interventi per € 80.000.000 con l'erogazione di 300.000 voucher occupazionali sull'intero territorio regionale seguendo l'ordine cronologico delle richieste pervenute.

"Un plauso alla Governatrice Jole Santelli, per la tenacia e la determinazione che sta dimostrando a fronte di un'emergenza difficile e del tutto inaspettata, che si è trovata a fronteggiare dopo poco più di un mese dal suo insediamento e che sta affrontando con il massimo senso di responsabilità e con spirito di squadra" le parole di ammirazione da parte del Consigliere Antonio De Caprio nei confronti del Presidente Santelli.

"Ce la stiamo mettendo tutta per far si che la Calabria non si arrenda. Siamo un popolo di lavoratori che con sacrificio, dedizione e dignità intendiamo lottare e vincere anche questa battaglia a testa alta" conclude il Consigliere Antonio De Caprio sulle misure portate avanti in queste ultime ore da questa giunta regionale.