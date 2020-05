"Riparti Calabria", Pietropaolo (FdI): "Provvedimento importante"

«Con i due provvedimenti 'Riapri Calabria' e 'Lavora Calabria' la Regione dà una risposta concreta e immediata alle piccole imprese che si sono trovate in difficoltà per il fermo delle attività a causa dell'emergenza coronavirus». E' quanto afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, Filippo Pietropaolo, che spiega: «Le risorse importanti messe in campo, 120 milioni di euro di contributi a fondo perduto, consentono di dare a decine di migliaia di imprese quella boccata d'ossigeno che potrà consentire loro di reggere l'urto e affrontare con maggiore fiducia la fase della ripartenza.

Rivolgo i miei complimenti alla presidente Jole Santelli e alla sua giunta, perché la Calabria si è dimostrata finalmente efficiente e reattiva, tanto da essere stata tra le prime regioni in Italia a mettere in campo un così importante pacchetto di aiuti rivolti sia a portare direttamente liquidità nelle casse delle piccole imprese, senza costringerle a contrarre debiti, sia ad elaborare un provvedimento di sostegno al lavoro grazie al quale verranno erogati 300 mila voucher occupazionali per scongiurare eventuali licenziamenti da parte delle imprese in difficoltà. Un provvedimento importante, frutto soprattutto del grande lavoro e della lungimiranza dell'assessore Fausto Orsomarso, che punta a preservare i livelli occupazionali e con essi la capacità produttiva e la competitività delle piccole imprese, che si reggono soprattutto sul valore del capitale umano, e che devono poter guardare con fiducia al futuro».