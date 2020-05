"Riparti Calabria", Morrone (FdI): "Linfa vitale per imprenditori e lavoratori"

"Esprimo un plauso convinto alla Presidente della Giunta regionale, Jole Santelli, per avere saputo portare dalla stessa parte le armi più incisive dell'azione di governo: tempestività e concretezza". A dirlo, è il vicepresidente del Consiglio regionale, Luca Morrone (Fratelli d'Italia), che sottolinea:

"Di fronte ad una emergenza così straordinaria, quale quella creatasi con il covid 19, le belle parole o le promesse rischiano di restare fine a se stesse. La presidente Santelli non ha fatto attendere una risposta impegnativa sia dal punto di vista economico, per le cospicue risorse messe in campo, sia dal punto di vista sociale, interessando il Piano di 120 milioni di euro che è stato presentato oggi alla Cittadella, i soggetti più deboli di questa epidemia: famiglie e imprese". Aggiunge Morrone: "'Riapri Calabria' e 'Calabria lavora' rappresentano due soluzioni ottimali per dare linfa vitale a tutta una serie di attività imprenditoriali e ai lavoratori, che pagano sulla loro pelle gli effetti devastanti di questo dramma economico e sociale senza precedenti. Pertanto- conclude Morrone-, l'invito è ai calabresi ad accedere con fiducia e celerità a questo nuovo strumento di sostegno finanziario per tramutare nei fatti una azione politica che questa maggioranza di governo ha saputo mettere in campo velocemente in un momento così difficile per tutto il Paese".