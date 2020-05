Coronavirus, Magorno (Italia Viva): "Stato non può lasciare terreno a criminalità"

"Il governo deve intervenire immediatamente per non lasciare soli cittadini e imprese e deve garantire loro la liquidità necessaria per ripartire. Purtroppo, in queste ore, ho notizia di diversi casi di iter negativi relativi alla richieste di prestiti presentate alle banche. Si tratta di rifiuti che portano allo sconforto imprenditori e commercianti e si rivelano un vero e proprio assist alla 'Ndrangheta che, come ha giustamente rimarcato nelle scorse ore il Procuratore Nicola Gratteri, è pronta ad approfittare di questo contesto per conquistare consenso. Mi appello a tutti i parlamentari calabresi affinché possano far sentire la loro voce perché la criminalità organizzata non può avere terreno fertile".

Così il Senatore IV, Ernesto Magorno.